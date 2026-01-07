Indochine : un clip engagé avec “Sanna sur la croix” en Finlande

L’année 2025 s’achève sur un bilan impressionnant pour Indochine. Porté par l’Arena Tour, le groupe a réuni plus de 1,2 million de spectateurs à travers 110 concerts. En parallèle, l’album Babel Babel continue de performer avec plus de 100 000 ventes supplémentaires sur les douze derniers mois.

Dans ce contexte, Indochine confirme son statut d’acteur majeur de la scène française, figurant parmi les artistes préférés du public selon les derniers classements professionnels.

Un nouveau clip engagé : Sanna sur la croix

Après No Name, illustré par une vidéo tournée au Japon, Indochine enchaîne avec Sanna sur la croix. Ce clip engagé, réalisé par Nicola Sirkis, est filmé à Helsinki et s’inscrit dans une démarche clairement politique.

La chanson fait référence à Sanna Marin, Première ministre de la Finlande entre 2019 et 2023. Figure progressiste, elle s’est notamment distinguée par ses positions face à la Russie, mais aussi par les critiques et attaques sexistes dont elle a été la cible.

Sanna Marin érigée en symbole

Dans Sanna sur la croix, Indochine revient sur les polémiques ayant visé Sanna Marin après la diffusion de vidéos privées la montrant en soirée. Une affaire qui avait conduit l’ancienne cheffe du gouvernement à se soumettre à un test antidrogue, finalement négatif.

Pour Nicola Sirkis, cette séquence révèle un traitement profondément injuste. Il explique voir en Sanna Marin une figure symbolique, comparée à une icône sacrifiée sous le regard des conservatismes modernes. Cette lecture traverse tout le clip engagé, qui mêle images urbaines, passants intrigués et performance du groupe.

Un clip entre discours et performance live

Dès l’ouverture de la vidéo, la voix de Sanna Marin résonne à travers un extrait de discours évoquant la frontière entre vie publique et vie privée. Le clip se conclut par une apparition de l’ancienne Première ministre aux côtés de Nicola Sirkis, renforçant la portée du message.

Des images récentes de concerts à Bercy viennent également ponctuer la vidéo, reliant l’engagement politique du titre à la puissance scénique actuelle d’Indochine. Avec Sanna sur la croix, le groupe confirme que sa musique reste un espace de prise de position.