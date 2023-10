Indre-et-Loire : 12h d’escrime non-stop pour récolter des fonds pour Octobre rose

12h d’escrime non-stop et 144 matchs : les Salles d’Armes Tourangelles se mobilisent ce samedi 7 octobre pour Octobre rose, le mois de sensibilisation à la lutter contre le cancer du sein. Fleurettistes et épéistes vont ainsi se relayer de 8h30 à 20h30 pour des matchs de 5 minutes, sur lequel les clients du centre commercial des Atlantes, à Saint-Pierre-des-Corps, pourront parier.

L’argent récolté (la participation est libre à partir de 2 euros et les clients qui gagnent leur pari se verront remettre un bon pour une séance d’escrime) sera reversé à l’association tourangelle « Les Fées du bien », qui aide les victimes de cancer du sein à se reconstruire. Pour rappel, le cancer du sein est la première cause de décès par cancer chez la femme. Plus de 60.000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année.