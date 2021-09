Indre-et-Loire : des retards de livraison et une hausse des prix des jouets

Relativement épargnés l’an dernier, les professionnels du jouet subissent actuellement les conséquences de la crise de la COVID-19. Et pourtant, beaucoup ont anticipé les choses. À l’image de Lucas Poitel, responsable adjoint du Joué Club de Chambray-les-Tours. « On a passé les commandes au mois de mars, pour qu’elles puissent arriver à Noël (...) on a tout fait livrer en août et en septembre ».

Mais malgré cela, des complications viennent enrayer la machine, notamment du côté du transport des marchandises. « Les conteneurs ont longtemps été bloqués en Europe parce qu’ils ne pouvaient pas accéder aux ports », nous explique Lucas Poitel. Il y a donc actuellement des embouteillages dans les ports chinois.