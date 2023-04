Les épreuves de tirs au centre national de tir sportif (CNTS) de Châteauroux-Déols aux JO 2024, c’est dans un peu plus d’un an. À cette occasion, et pour "assurer la réussite des Jeux dans ce territoire", la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques est attendue sur place ce jeudi 20 avril. Après s’être rendue à la Plaine départementale des Sports de Châteauroux, Amélie Oudéa-Castéra assistera au Grand Prix de France "Fosse Olympique" qui se déroule au CNTS, puis déambulera parmi les différents stands de tir avant d’échanger avec les sportifs présents et les équipes de la Fédération Française de Tir.

À l’issue de sa visite du centre, elle participera au Comité de pilotage dédié à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Châteauroux afin d’échanger avec les collectivités, services de l’Etat et acteurs mobilisés.

En clôture de son déplacement dans le département, la ministre ira ensuite visiter le club de football de la Berrichonne où elle échangera avec des jeunes joueurs du centre de formation, avant un dîner avec les élus dont les communes sont labélisées Terre de Jeux 2024.