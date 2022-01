Indre : retour au 90 km/h sur près de 200 kilomètres de routes départementales

La nouvelle va ravir de nombreux automobilistes indriens. Le conseil départemental annonce ce lundi 17 janvier que 180 kilomètres de routes dont il a la charge repassent à 90 km/h. C’est le cas, rapporte la Nouvelle République, de la RD 920 entre Châteauroux et Argenton-sur-Creuse. C’est le cas aussi de la RD 918 entre Saint-Chartier et Reuilly via Issoudun ou encore de la RD 940 entre La Châtre et Saint-Christophe-en-Boucherie. D’autres tronçons repasseront à 90 à la fin de l’année. La mesure s'applique dès aujourd'hui.

Déjà à l’été 2020, 220 kilomètres de routes départementales avaient abandonné la limitation à 80 km/h.