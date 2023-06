INTERVIEW. Adé, l’ex chanteuse de Thérapie Taxi, dans le Loiret

Pourquoi ce nom de scène "Adé" ?

Je m’appelle Adélaïde et personne ne m’a jamais appelé comme ça, tout simplement.

Depuis que l’aventure Thérapie Taxi s’est arrêtée, tu as d’abord composé pour d’autres artistes, (Benjamin Biolay, Nolwenn Leroy, Louane) qu’est ce qui t’a poussé ensuite à te lancer en solo ?

C’est venu assez naturellement. Je me suis dit, on va tenter le coup. Je suis jeune, j’ai d’autres envies. Faut se jeter à l’eau.

Pour composer cet album, tu es allée aux Etats-Unis, notamment à Nashville, terre de country. Pourquoi ?

Je ne voulais pas prendre la parole en solo, et faire les choses n’importe comment, en cherchant ce qui me correspondait réellement. Le rock, mais aussi la folk, et par extension la country. J’ai toujours adoré ces sonorités. Ces instruments que l’on délaisse en Europe. Je voulais faire de la pop colorée, avec toutes ces influences. Autant la faire sur place.

Si on s’intéresse à tes textes, il est pas mal question d'amour, de déception amoureuse... On en est où sentimentalement Adé ?

Bah écoute ça va très bien. Ce qui est bien dans les albums et encore plus le premier, c’est qu’on fait le bilan. Dans ces 13 chansons, je parle de relations différentes, plus ou moins vieilles. Inventées parfois, mais avec des émotions réelles. C’est pour ça que je l’ai appelé « Et Alors ». Quand on a 28 ans, on grandit, sentimentalement notamment. On se lance dans des relations qui ne fonctionnent pas, ça fait mal, et alors ? On continu, on avance, on apprend toujours quelque chose. L’intro de l’album, c’est limite un conseil que je me donne pour mes futures relations. Mais il n'y a pas que des chansons d’amour dans cet album.

Tes textes m’ont inspiré un « Tu préfères » spécial amour, ça te dit ? Pour un voyage en amoureux, tu préfères un trek à la montagne ou un petit cocktail au bord de l’eau ?

Plutôt la montagne. Je m’ennuie vite quand je reste sur la plage à rien faire.

J’aime bien, mais pas trop longtemps.

L’amour tranquille ou l’amour passion ?

Tranquille. La passion, c’est pas du tout épanouissant.

Les insomnies ou la solitude imprévue ?

La solitude imprévue. Je passe beaucoup de temps seule. J’en ai besoin pour créer.

L’insomnie, c’est juste chiant, c’est stressant. On est tout seul dans notre tête à se faire des films.

Pour un dîner romantique… plutôt burger/frites à l’américaine, ou dîner aux chandelles ?

Je ne peux pas trop choisir, ça dépend… Ou je prends les deux… Un burger aux chandelles ?

Ça passe très bien ça.

L’amour ou l’amitié ?

L’amour !

L’amour du public… en festival ou en petit concert intimiste ?

C’est très compliqué de choisir parce que c’est tellement différent. On réadapte le concert en fonction d’où l’on joue. Le festival, c’est un peu la guerre, on y va, on va chercher les gens, on va les convaincre. Tout est un peu exacerbé. En concert y a une proximité qui est hyper intense.

Je ne peux pas choisir, ça dépend des moments.

Ce jeudi soir sur scène ça va donner quoi ? (ndlr : Adé est en concert ce 22 juin à Sully-sur-Loire)

On est cinq sur scène. Je serai avec quatre musiciens, c’est très cool, c’est très live.

Mais il parait que le public sera assis. Je ne suis pas fan de ça. Je me nourris beaucoup de l’énergie du public pour donner. Je suis très énergique. Quand les gens sont assis, je les ressens comme passifs. Je sais que ce n’est pas forcément le cas.

Mais vous qui voyez cette interview, n’hésitez pas à vous lever !

Adé en concert ce soir à 20H30 à Sully sur Loire.