Châteauroux : un adolescent de 15 ans poignardé à mort, un mineur et sa mère en garde à vue

L’émotion est vive à Châteauroux après la mort d’un adolescent de 15 ans samedi 27 avril en fin de journée. Ce dernier a été poignardé au cours d’une rixe sur la voie publique et est décédé à l’hôpital des suites de ses blessures. Il s’agissait d’un apprenti cuisinier et fils de restaurateur.

Un suspect, lui aussi âgé de 15 ans, a été placé en garde à vue. Déjà connu des services de police pour des faits de vols aggravés avec violences, il « n’a jamais été condamné par la justice et son casier est vierge de toute condamnation », indique la procureure de la République de Châteauroux, Agnès Auboin. L’adolescent avait toutefois été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire le 22 avril dernier. Selon BFM TV, il s’agirait d’un jeune Afghan, en situation régulière sur le territoire française.

Gardes-à-vue prolongées

La mère du suspect, âgée de 37 ans et qui pourrait être impliquée, a également été placée de garde à vue. Les deux auditions ont été prolongées dimanche soir, et le motif de cette agression reste encore à déterminer. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte et une autopsie de la victime a été ordonnée par le parquet.

Le maire de Châteauroux Gil Avérous, confie sa « profonde tristesse » et sa « grande consternation ». Il demande « une peine exemplaire », « que la Justice soit intransigeante et d’une sévérité extrême ». L’élu dénonce aussi « l’ultra-violence qui gangrène notre société » et « l’ensauvagement qui touche tout notre pays ». Le Premier ministre Gabriel Attel doit recevoir ce lundi les représentants de partis pour évoquer justement le sujet de la violence chez les jeunes.