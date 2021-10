INTERVIEW. Christophe Maé a enflammé le Zénith d’Orléans

Après de longs mois d’arrêt à cause de la pandémie, la tournée a redémarré en septembre, pour le plus grand plaisir des fans, qui ont vécu tout de même plusieurs reports. « La chance que j’aie, c’est que j’ai un public fidèle, avoue Christophe Maé. Depuis un an et demi, quatre reports, les gens ont toujours récupérer leur ticket pour venir. Ils auraient pu à tout moment (…) on va se faire rembourser ».

Un nouvel album en préparation

Pour accompagner cette tournée, Christophe Maé a sorti un nouveau single, Y’a du soleil. Un titre festif, joyeux, écrit à la fin du dernier confinement. « J’ai voulu composer une chanson, très solaire, qui fasse du bien aux gens (…) C’est vraiment une chanson que j’ai pensée pour célébrer nos retrouvailles ».

Mission réussie donc pour le Sudiste, qui nous avoue même travailler sur un nouvel album. Si quelques titres ont été écrit pendant les confinements, il est néanmoins encore trop tôt pour annoncer une date de sortie. Une chose est sûre, cet album s’annonce dans la continuité de Y’a du soleil. « J’ai envie de légèreté, de solaire (…) Entre les attentats, les gilets jaunes, le COVID, on n’a pas été gâtés pendant 5-6 ans. On a tous besoin de lâcher prise, de faire la fête ».

En attendant, les fans peuvent faire la fête, en concert. « Cette tournée, c’est certainement celle sur laquelle je prends le plus de plaisir, depuis mes débuts. Sincèrement je m’éclate ». Christophe Maé sera également de passage à Tours, le 15 avril, ou Blois, le 12 mai.