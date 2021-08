iPhone 13 : bientôt un Face ID qui fonctionne avec le masque et les lunettes embuées ?

On ne va pas se mentir, le masque et l’iPhone ne forment pas le meilleur duo de l’histoire de la technologie. Depuis le début de la pandémie, les utilisateurs de téléphones Apple ont deux choix pour les déverrouiller : enlever leur masque ou taper leur code. Autrement dit, le Face ID ne sert pas à grand chose. Il faut dire que la technologie a besoin des yeux, du nez et de la bouche pour fonctionner.

Mais la marque à la pomme serait sur le point de rectifier le tir. Selon plusieurs médias spécialisés, des iPhone 13 auraient été distribués aux employés pour une phase de test. Et avec eux un module externe qui comporte une évolution du Face ID.

Grâce à de nouveaux capteurs, Apple cherche à rendre efficace son système face aux masques et lunettes pleines de buées. Le but est donc de pouvoir déverrouiller son iPhone même avec une partie du visage masquée.

Pour le moment, cette information reste à prendre avec des pincettes. Il faudra attendre quelques jours pour une confirmation de la marque californienne. Les nouveaux modèles d’iPhone pourraient être présentés d’ici la mi-septembre.