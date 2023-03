Iran : des hommes portent le voile pour soutenir les femmes et dénoncer la politique stricte du pays

La mort de Mahsa Amini est encore dans toutes les mémoires. Cette étudiante iranienne de 22 ans, décédée le 16 septembre 2022, trois jours après avoir été arrêtée par la police des mœurs pour "port de vêtements inappropriés", est aujourd'hui devenue un véritable symbole de lutte contre le régime en place dans le pays.

Les hommes portent le voile

Face aux décisions arbitraires du gouvernement envers la gente féminine, des dizaines d'hommes iraniens se sont récemment pris en photos avec un foulard sur la tête. Ce geste fort est destiné à soutenir les femmes du pays qui se battent sans relâche contre le régime en place pour leur liberté, et notamment contre le port du voile obligatoire qui leur est malheureusement imposé. "[Les hommes] continuent de ridiculiser le régime ! En solidarité avec leurs camarades et en protestation contre le voile obligatoire et le code vestimentaire imposé aux femmes, des étudiants iraniens se rendent à l’université, en portant un voile", écrit Farid Vahid, le codirecteur de l’Observatoire de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient de la Fondation Jean Jaurès.