Iron Man : un nouveau défi pour Ludo le fou !

Il n’est donc jamais rassasié ! Ludovic Chorgnon s’est lancé il y a quelques années le défi de réaliser des IronXtreme, des Iron Man dans des milieux jugés plutôt hostiles à la pratique sportive. L’ancien Loir-et-Chérien a donc débuté en août 2020 par ce qu’il appelle « l’Iron Up », un triathlon avec un dénivelé très important, de plus de 10 500 mètres positifs, à Morillon en Haute-Savoie.

Il a ensuite enchainé en février 2022 par « l’Iron Cold », sur le cercle polaire, pour se confronter au froid. Ludo le fou a alors nagé 3,8km dans une eau à -0.3°C. C’est là que son surnom prend tout son sens ! Enfin quelques mois après, en juillet 2022, il a réalisé « l’Iron Hot », l’Iron Man le plus chaud, dans la vallée de la mort aux États-Unis.

Quatrième et dernier défi (pour le moment) de cet IronXtreme : « l’Iron High », ou l’Iron Man le plus haut. « Je vais nager dans un lac à 4800m d’altitude, précise Ludovic. Je vais être dans les 0°c, et après entre 5000 et 5400 m, c’est l’objectif de monter au plus haut pendant l’Ironman entre le vélo et la course à pied. En sachant que la problématique à laquelle tout le monde pensent c’est qu’il y a beaucoup moins d’oxygène et qu’il fait froid. Mais personne ne se doute qu’il n’y a pas de route ! (rires) Et ça, ça va être beaucoup plus compliqué ».

Soif d’apprendre

Ludovic Chorgnon n’en est évidemment pas à son premier coup d’essai. Sportif depuis le plus jeune âge, il a commencé à se lancer des défis vers 29-30 ans. Et la liste est longue… Il a traversé l’Himalaya, a gravi le Kilimandjaro, ou traversé le cercle polaire en courant ! Il est détenteur de cinq records du Monde en triathlon sur le format IRONMAN et a même réalisé 41 IRONMAN en 41 jours !

Aujourd’hui âgé de 52 ans, Ludovic n’est pas fatigué, et n’est donc pas prêt de s’arrêter. « Je suis très curieux de la nature, de moi… me comprendre, comprendre ce que je peux faire de plus avec mon corps, ma technique… Je suis sans cesse en train de me poser des questions. L’envie pour moi de maintenir, sans prétention, ce que je pense être une de mes capacités, celle à m’adapter ».

Son prochain défi aura donc lieu en Inde, le 04 ou 05 novembre (selon les conditions météorologiques). Accompagné par ses enfants et un arbitre international de la fédération de triathlon, il vise un 6ème record du monde, l’Ironman le plus haut jamais réalisé.