Le Covid est-il en passe de devenir une maladie endémique ? Ce qui est certain, c’est que le virus semble perdre en force de frappe. Raison pour laquelle la Direction générale de la santé (DGS) va alléger, à compter du 1er février, de nombreuses réglementations autour de la maladie. En mettant tout d’abord fin à l’isolement systématique des personnes testées positives. Dès ce mercredi, chaque personne ayant contracté le Covid-19 pourra continuer de se déplacer librement. Les tests de dépistage pour les cas contact sont par ailleurs aussi supprimés.

Fin des arrêts de travail spécifiques liés au Covid

L’autre mesure phare liée au Covid qui va disparaître ce mercredi 1er février, c’est le service de l’Assurance maladie permettant de contacter les malades et de tracer les personnes cas contact. Une fin déjà prévue depuis le mois de juillet et la loi organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire. Mais attention, la disparition de ce service entraîne aussi la fin du dispositif dérogatoire de prise en charge des arrêts maladie liés au Covid-19 indique la DGS. Concrètement, un arrêt de travail lié au virus sera désormais traité comme n’importe quel arrêt de travail et impliquera donc des jours de carence.

Enfin, déployé pour aider à lutter contre la propagation du Covid-19, le service « Contact Covid » mis en place par le gouvernement va être définitivement fermé.