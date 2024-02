Certains sont parfois prêts à tout pour réussir le code de la route... quitte à finir aux urgences ! C'est le cas de ce jeune homme de 25 ans, en Italie. Résidant de la province de Côme, dans le nord du pays, le candidat au code se rend à son examen, probablement un peu trop confiant. Alors que les questions défilent sur l'écran, l'un des examinateurs constate un comportement suspect de la part du jeune homme. Quand il s'approche un peu, il se rend compte que notre protagoniste est en train de tricher.

Le jeune homme est en réalité équipé d'une micro-oreillette et d'une micro-caméra. Le dispositif est relié à son téléphone, dissimulé, lui, dans le blouson du candidat. Toute une technologie mise en place pour que l'un de ses amis, à l'autre bout du fil, puisse tout simplement lui donner les bonnes réponses.

Une plainte déposée

L'examaniteur contacte, de son côté, la police italienne, qui arrive très vite sur place et interpelle le jeune homme. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais non. Le candidat est en fait transporté en urgence à l'hôpital ; sa micro-oreillette a été installée un peu trop profondément dans son oreille et nécessite une intervention médicale pour ne pas abîmer son système auditif.

Une fois l'opération terminée, les forces de l'ordre ont pu enregistrer une plainte contre le candidat, et son équipement lui a été confisqué. Tel est pris qui croyait prendre...