« J’ai besoin d’aider les gens », Abdelazziz Hajji, fondateur d’Auxerrevice des démunis

« J’ai besoin d’aider les gens parce que du jour au lendemain ça peut nous arriver, après un divorce, une maladie, et j’aimerais alors qu’on puisse m’aider à aller de l’avant ». Abdelazziz Hajji a le cœur sur la main. Depuis 2018, il vient en aide aux plus démunis. D’abord sous la forme d’un collectif citoyen puis depuis un an sous l’égide de l’association Auxerrevice des démunis qu’il a créée.

« C’est en voyant le nombre de personnes à la rue, qui ne mangeaient pas à leur faim qu’on s’est dit qu’il fallait les aider », explique-t-il. Lui et les bénévoles de l’association organisent quatre maraudes par semaine, les mardis, jeudis, samedis et dimanches. « On propose des services, on apporte des repas réalisés par des bénévoles, on fait aussi appel à une coiffeuse itinérante de temps en temps », énumère-t-il. D’ailleurs, il recherche toujours des personnes disponibles pour concocter de bons petits plats.

Une ambiance bon enfant

Depuis quelques mois, l’association collabore avec une laverie de Tonnerre. Celle-ci récupère les vêtements des sans-abris, et les lave. « Ils en sont évidemment très heureux », sourit Abdelazziz Hajji qui souligne l’ambiance toujours bon enfant lors des maraudes, malgré les difficultés. « Le principe de base c’est l’écoute, une écoute très attentive à leurs besoins, on les aide en les orientant vers certaines structures, pour régler des questions administratives, pour qu’ils puissent prendre le café, une douche, on sert de guide », résume-t-il.