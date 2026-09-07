James Blunt annonce son retour à Paris pour un concert en 2027
Publié : 7 septembre 2026 à 11h00 par Iris
James Blunt reprend la route. Le chanteur britannique annonce une nouvelle tournée européenne au printemps 2027, avec une escale française le 21 février. Un concert qui accompagnera la sortie de son nouvel album "Airplane Mode".
Les fans français de James Blunt ont un nouveau rendez-vous. Après plus de vingt ans de carrière, l’interprète de You’re Beautiful repart en tournée et annonce un concert à l’Adidas Arena de Paris le 21 février 2027.
Cette date s’inscrit dans une nouvelle tournée européenne prévue au printemps prochain. James Blunt sera accompagné de ses fidèles musiciens et devrait profiter de ces concerts pour mélanger ses nouveaux morceaux aux chansons qui ont marqué sa carrière.
Car avant de reprendre la route, l’artiste britannique dévoilera un nouvel album. Intitulé Airplane Mode, celui-ci est annoncé pour le 6 novembre 2026. Deux premiers morceaux permettent déjà d’en découvrir l’univers : Tastes Like Summer et Weight Of It All sont disponibles.
Une prévente avant l’ouverture générale de la billetterie
Bonne nouvelle pour les fans qui ont manqué la première phase d’inscription : le délai est prolongé jusqu’à ce lundi 7 septembre à 23h59. Il suffit de s’inscrire sur GDP.fr pour recevoir mardi 8 septembre à 10 heures un code d’accès ainsi que le lien permettant de participer à la prévente exclusive.
S’inscrire à la prévente sur GDP.fr
Une occasion de tenter d'obtenir les meilleures places avant la mise en vente générale, programmée mercredi 9 septembre à 10 heures.
Avec Airplane Mode et cette nouvelle tournée, James Blunt ouvre ainsi un nouveau chapitre de sa carrière. Son passage à l’Adidas Arena permettra de découvrir ses nouveaux morceaux en live, mais aussi de retrouver les incontournables de son répertoire.
Rendez-vous donc le 21 février 2027 à l’Adidas Arena de Paris, avec deux échéances à retenir côté billetterie : la prévente dès le 8 septembre et la mise en vente générale le lendemain.