James Blunt annonce son retour à Paris pour un concert en 2027

Les fans français de James Blunt ont un nouveau rendez-vous. Après plus de vingt ans de carrière, l’interprète de You’re Beautiful repart en tournée et annonce un concert à l’Adidas Arena de Paris le 21 février 2027.

Cette date s’inscrit dans une nouvelle tournée européenne prévue au printemps prochain. James Blunt sera accompagné de ses fidèles musiciens et devrait profiter de ces concerts pour mélanger ses nouveaux morceaux aux chansons qui ont marqué sa carrière.

Car avant de reprendre la route, l’artiste britannique dévoilera un nouvel album. Intitulé Airplane Mode, celui-ci est annoncé pour le 6 novembre 2026. Deux premiers morceaux permettent déjà d’en découvrir l’univers : Tastes Like Summer et Weight Of It All sont disponibles.