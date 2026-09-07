Mélissa s’entoure de monstres dans son nouveau single

Melissa présente ses « amis » imaginaires. Entourée de monstres et de démons, l’ancienne candidate de la Star Academy a dévoilé son nouveau single monstres & cie, vendredi 4 septembre. Sur une production pop inquiétante et saccadée, Melissa dévoile les peurs qui l’habitent au quotidien et la paranoïa dans laquelle elle s’enfonce. Dans la continuité de son premier EP, ce nouveau single revient sur la découverte des angoisses de l’âge adulte. La chanteuse a également dévoilé une version acoustique de monstres & cie sur son compte Instagram.