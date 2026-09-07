Vianney partage la photo d'un rare moment avec son fils Edgar

Un peu de calme après une semaine particulièrement chargée. Ce week-end, Vianney a partagé un moment de détente passé avec son fils Edgar. Sur la photo, le chanteur apparaît installé dans un hamac avec le garçon de 5 ans, dont on aperçoit seulement les cheveux.

« Après une semaine d’or et d’étain. Bon dimanche à tous », écrit simplement Vianney en légende. Une référence directe à D’or et d’étain, son nouveau single dévoilé le 28 août et qui marque son retour musical après une longue période loin des projecteurs.

Ces derniers mois, l’artiste s’était en effet isolé pour construire de ses propres mains une cabane en pleine nature. Un refuge dans lequel il a ensuite travaillé et enregistré de la musique, privilégiant une approche plus organique et analogique pour son nouveau projet.

Vianney prépare aussi son grand retour sur scène

Ce nouveau single ouvre une période particulièrement importante pour Vianney. Après plusieurs années de pause, l’interprète de Pas là a également annoncé qu’il retrouverait son public en 2027.

Cette fois, il prévoit de repartir sur les routes dans une formule épurée, seul avec sa guitare, pour une tournée qui passera notamment par plusieurs Zéniths. À Paris, trois concerts sont programmés au Zénith du 8 au 10 avril 2027.

En attendant cette reprise des concerts, Vianney profite donc aussi de quelques instants en famille. Père d’Edgar et beau-père de la fille de son épouse Catherine Robert, le chanteur reste habituellement très discret concernant sa vie familiale.

Ce rare cliché partagé avec son fils contraste ainsi avec l’actualité particulièrement dense entourant son retour. Entre nouvelle musique et future tournée, Vianney semble avoir retrouvé le chemin des studios et bientôt celui de la scène, sans renoncer à ces moments loin des projecteurs.