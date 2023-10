Japan Expo Orléans 2023 : informations pratiques

Après 10 ans d’absence, la Japan Expo a fait son grand retour l’an dernier à Orléans. L’évènement a accueilli 18 000 visiteurs, alors qu’il en attendait 12 000 ! Un vrai succès, qui a permis à l’équipe organisatrice de voir plus grand pour cette deuxième édition à CO’Met. « On a un petit peu agrandit les espaces du festival, précise Thomas Sirdey, cofondateur de la Japan Expo, en ayant notamment des extérieurs pour accueillir des foodtrucks et avoir un petit peu plus de nourritures japonaises et asiatiques. Et aussi, proposer un peu plus de contenus, de guests, de programmation, même si on était très contents de ce qui a été fait l’année dernière ».

Invités de marque

Le programme pour ces deux jours s’annonce très dense. Difficile de tout énumérer, mais les fans devraient trouver leur bonheur. Il y aura du cosplay, du manga, de l’animé, de la danse dont la K-Pop, ou encore de la culture traditionnelle avec l’association « Le Japon à Orléans. »

Il y aura également plus d’invités, comme le réalisateur et dessinateur Hiroshi Nagahama, ou Uki Satake, qui est connue pour ses voix d’animé, notamment dans Hunter X Hunter. « On accueille aussi des comédiens de doublage français, avec Arnaud Laurent, la voix de Natsu dans FairyTail, et Brigitte Le Cordier, très grande dame du doublage, connue entre autres par Dragon Ball, puisque c’est la voix de Goku enfant. Et aussi, Jean-Marc Anthony Kabeya, qui est le chanteur des génériques de Pokemon. Je pense qu’on va avoir des grandes séquences de karaoké ! »

Billetterie et parking

De nombreuses animations sont au programme, donc il est conseillé aux visiteurs de bien préparer leur venue. Les places sont en vente uniquement sur le site internet de l’évènement ou sur l’application. Sur le site ou l’application, les visiteurs pourront sélectionner les rendez-vous qui les intéresse. L’outil se chargera ensuite de vous faire votre planning de visite.

Pour se rendre à la Japan Expo d’Orléans, il est conseillé de prendre les transports en commun, et notamment la ligne de tram A, qui dépose les visiteurs directement à CO’Met. En voiture, le parking P5 gratuit est mis à disposition (1400 places), accessible par la rue des Montées.