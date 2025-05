Japan Tours Festival 2025 : le plus grand événement de culture japonaise et pop fête ses 10 ans

26 070 visiteurs attendus, 734 animations, 340 exposants et 170 invités font du festival le plus gros rassemblement autour de la culture japonaise en Centre-Val de Loire.

Cette année, deux invités sont mis à l’honneur en plus d’artistes de pop culture : Posuka Demizu de The Promised Neverland et Toshihiro Kawamoto de Cowboy Bebop. Au programme : du cosplay, du gaming, des comics, des mangas ou encore des jeux de société.

Brigitte Lecordier et les chanteurs des génériques de notre enfance avec Génériques TV Party sont également au programme. Les invités sont encore très présents cette année avec néanmoins de nouveaux noms comme les créateurs de contenu Souvenirs de Mael, Arthur Hennes ou encore Sushi Nihiliste.

De plus, la nocturne est renouvelée pour une année supplémentaire le samedi soir. Un nouvel espace nommé la Chill(s) Room immerge pour cette édition 2025.

La Japan Tours Festival se tiendra du 27 au 29 juin 2025. La billetterie est à retrouver sur le site de l’événement.