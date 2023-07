Scandale à Onomochi ! Cette ville japonaise située à l'ouest du pays est au cœur d'une vraie polémique. Et pour cause, le maire de la commune a dû présenter ses excuses après avoir envoyé un guide aux femmes enceintes contenant des conseils pour éviter d'irriter leur mari, a-t-on appris ce jeudi 27 juillet. Dans une partie du document intitulée "Conseils de pères", les autorités locales ont ainsi partagé des recommandations sexistes, sur ce que les nouveaux pères aimaient ou pas dans le comportement de leur épouse après l'accouchement.

Les hommes agacés par les femmes qui ne s'occupent pas des tâches ménagères

Verdict ? Selon ce guide, certains hommes se sont par exemple dit agacés lorsque leur femme était "irritée pour des raisons inconnues" et qu'elle ne pouvait "pas s'occuper des tâches ménagères" parce qu'elle était trop occupée à prendre soin du bébé. Si les femmes japonaises sont malheureusement confrontées à des stéréotypes sexistes depuis de longues années, le maire d'Onomichi, Yuko Hiratani, a néanmoins publié des excuses mardi.

Ce document "va à l'encontre des sentiments des personnes qui élèvent des enfants, y compris les femmes enceintes et les mères avec des nouveau-nés, ce qui a offensé de nombreuses personnes", a-t-il déclaré dans un communiqué. "Le document contient des expressions promouvant des rôles fixes basés sur le genre, et nous avons donc cessé de le distribuer. Nous présentons nos excuses les plus sincères", a ajouté le maire.

Mercredi soir, la ville avait "reçu 156 mails et 51 appels téléphoniques, la plupart exprimant des critiques sur le document", a déclaré le responsable local. Sur les réseaux sociaux, même son de cloche : "Pourquoi n'était-ce pas des conseils 'des pères expérimentés aux nouveaux pères' ? Pourquoi n'enseignent-ils pas 'ce qu'il ne faut jamais faire à sa femme avant et après l'accouchement' ?", peut-on notamment lire sur Twitter. "Nous sommes en train de revoir tous les documents concernés afin d'apporter les changements nécessaires pour répondre aux différentes idées et pensées sur les questions familiales", a finalement conclu le responsable local.