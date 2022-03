“Je ressemblais à une poupée gonflable” : sa dernière opération de chirurgie esthétique tourne au désastre (vidéo)

Kailee Jones, une TikTokeuse de Philadelphie, en Pennsylvanie (États-Unis), a subi une réaction allergique lors de sa dernière opération de chirurgie esthétique. Résultat ? Ses lèvres ont gonflé « huit fois » leur taille normale, si bien que certains internautes l'ont comparé au personnage « La Fouine » du le film animé Monstres & Cie.

C’est sur une vidéo partagée sur TikTok et visionnée plus de 3 millions de fois que la jeune Américaine est apparue avec des lèvres totalement disproportionnées. "J’ai toujours eu des lèvres plus fines et elles disparaissent lorsque je souris, alors je voulais les adapter un peu plus à mon visage. Tout s'est bien passé au rendez-vous, mais dès la première heure suivant l’intervention, mes lèvres ont commencé à gonfler. Au début, je pensais que c'était tout simplement normal", a ainsi expliqué l’influenceuse. "J’ai continué à les glacer et je pense que la glace a peut-être aggravé la situation : elles étaient à deux doigts d’exploser", a poursuivi Kailee.

Dans l’impossibilité de boire ou parler normalement à cause de cette mésaventure, Kailee a heureusement récupéré sa bouche habituelle trois jours plus tard.