"Je voyage partout Europe" : un donneur de sperme, père de 46 enfants, propose son aide aux futurs parents

46. C’est le nombre d’enfants nés suite aux dons de sperme de Kyle Gordy. Cet Américain âgé de 30 ans et résidant à Los Angeles, en Californie, est donneur de sperme depuis huit ans. S’il a d’ailleurs récemment révélé qu’il serait bientôt père de 55 enfants, le trentenaire désire aujourd’hui étendre ses services à toute l’Europe.

Une tournée européenne

"Si quelqu’un d’autre cherche mon aide, je peux voyager à peu près n’importe où en Europe", a-t-il annoncé dans une vidéo, précisant au passage qu’il était déjà allé au Danemark, en Suède, en Ecosse, en Angleterre mais aussi en Allemagne afin de donner son sperme gratuitement. Kyle prend son rôle très à coeur : il affirme ne pas boire de café ni d’alcool, et ne fume pas.

Dans 90% des cas, Kyle a recours à l’insémination. "Certaines femmes préfèrent la méthode traditionnelle, parce qu'elles ne veulent pas perdre de temps et qu'elles pensent que c'est plus efficace. Elles me demandent si nous pouvons simplement faire l'amour, je leur réponds que je suis prêt à le faire et nous échangeons des tests de dépistage des MST", a-t-il expliqué.

L’Américain a même créé un groupe dédié sur les réseaux sociaux afin de continuer à recevoir des nouvelles de sa progéniture. "Nous avons apprécié qu'il soit ouvert à un contact avec l'enfant après la naissance. Nous voulons que notre enfant ait la possibilité de connaître son père biologique", a témoigné Alice, une des femmes qu’il a aidé, auprès du DailyMail.