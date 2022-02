Jean Castex et Gérald Darmanin en déplacement à Angers jeudi

Un déplacement ministériel ce jeudi à Angers en Maine-et-Loire. Jean Castex et Gérald Darmanin visiteront d’abord le commissariat central et celui installé dans le quartier de la Roseraie. Ensuite, ils échangeront avec des agents de la cité administrative.

Dans un communiqué, la préfecture indique que le « gouvernement a décidé d’amplifier encore la relocalisation des services publics dans les territoires ». Ainsi, le premier ministre et le ministre de l’Intérieur annonceront demain, le redéploiement de plus de 1 100 agents supplémentaires, concernant notamment les services du ministère de l’Intérieur et du ministère des Armées.

Au total, ce sont 6000 emplois d’administration centrale que le gouvernement s’est engagé à relocaliser de la région parisienne en région d’ici 2027 pour « renforcer la proximité des services publics et participer au rééquilibrage des forces économiques et institutionnelles sur l’ensemble du territoire national ».