Jean-Michel Blanquer à Blois ce vendredi 8 octobre

Plusieurs membres du gouvernement seront à Blois (Loir-et-Cher) ce vendredi 8 octobre, à l’occasion des Rendez-vous de l’Histoire qui se tiennent depuis mercredi et jusqu’à dimanche dans la ville.

Jean-Michel Blanquer, en charge de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, sera notamment présent à partir du milieu d’après-midi. Il participera à une table ronde du conseil départemental, sur le thème « Enseigner la laïcité et la liberté d’expression en collège et en lycée », organisée par l’Association des professeurs d’histoire-géographie. Pour rappel, il y a un an, le 16 octobre 2020, un enseignant, Samuel Paty, était assassiné dans les Yvelines. Jean-Michel Blanquer prendra d’ailleurs la parole vers 16h15.

Le ministre sera ensuite attendu à l’INSPÉ (Institut national supérieur du professorat et de l’éducation) pour échanger avec des étudiants, puis au salon du livre des Rendez-vous de l’Histoire, pour la remise officielle de l’affiche du « prix Samuel Paty », un concours qui s’adresse aux collégiens.

Un peu plus tôt dans l’après-midi, le secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes, Clément Beaune, participera de son côté à un débat, toujours des Rendez-vous de l’Histoire, au Château royal de Blois. Le thème sera « Quelles ambitions pour la présidence française de l’Union Européenne ? ».