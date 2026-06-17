Jenifer annonce son DJ Tour autour de l’univers de Dalida

Cette annonce intervient quelques heures avant la sortie ce soir à 18h de sa version de Mourir sur scène, l'un des plus célèbres titres de Dalida. Pour cette relecture modernisée, Jenifer s'est entourée de Barbara Butch, figure incontournable de la scène électro française.

Jenifer ouvre un nouveau chapitre de sa carrière avec un projet inattendu. Après plusieurs années sans nouvel album original, la chanteuse a annoncé le lancement d'une tournée baptisée DJ Tour en 2027. Une série de concerts qui accompagnera son hommage à Dalida et qui devrait mettre à l'honneur les grands classiques de l'icône de la chanson française revisités dans un univers résolument festif.

Les deux artistes avaient déjà présenté cette collaboration lors d'une prestation remarquée organisée sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris à l'occasion de la Nuit Blanche. Une apparition qui a immédiatement attiré l'attention et alimenté les discussions sur les réseaux sociaux.

Car si certains saluent l'audace de cette nouvelle direction artistique, d'autres fans historiques affichent leur déception. Beaucoup espéraient le retour de Jenifer avec des chansons inédites plutôt qu'un projet de reprises consacré à Dalida.

Le DJ Tour de Jenifer fait réagir les fans

Depuis la fin de l'exploitation de son album N°9, paru en 2022, Jenifer s'était faite relativement discrète sur le plan discographique. Sa tournée Jukebox avait toutefois permis à son public de continuer à la retrouver sur scène à travers un concept original où les spectateurs choisissaient eux-mêmes une partie de la setlist.

Avec ce DJ Tour, la chanteuse semble vouloir explorer un territoire différent, plus orienté vers la fête et les sonorités disco. Un choix cohérent avec l'univers de Dalida, dont plusieurs chansons continuent d'influencer les artistes contemporains.

Sur les réseaux sociaux, les réactions restent partagées. Certains admirateurs regrettent l'absence de nouvelles compositions, tandis que d'autres se montrent curieux de découvrir la manière dont Jenifer revisite le répertoire de la célèbre interprète de Laissez-moi danser.

Pour l'heure, si peu de détails ont été dévoilés concernant les dates et le contenu précis du DJ Tour, on sait qu’il s’agira d’une tournée des zéniths et arena qui devraient se « transformer en dancefloor géants », selon l’artiste.

Les plus fans d’entre vous pourront découvrir à cette occasion une nouvelle catégorie de billet en édition ultra limitée, les Dancefl’OR.

Les préventes exclusives ticketmaster ouvrent vendredi 19 juin à midi, et le lundi 22 juin à midi, pour la billetterie générale.