Jenifer prépare un album hommage à Dalida

Quatre ans après son dernier album, Jenifer signe son retour avec un projet inspiré de Dalida. La chanteuse dévoile un premier extrait de "Mourir sur scène" et prépare un album hommage aux sonorités disco.

Jenifer s’apprête à faire son grand retour musical. Après plusieurs années de discrétion depuis la sortie de N°9 en 2022, la chanteuse travaille actuellement sur un projet très spécial : un album hommage à Dalida, l’une des plus grandes icônes de la chanson francophone. La gagnante de la première saison de la Star Academy a récemment surpris ses fans en partageant un extrait de sa reprise de Mourir sur scène. Un titre emblématique du répertoire de Dalida que Jenifer revisite dans une version résolument moderne et festive. Pour ce projet, l’artiste s’est entourée de la DJ et productrice Barbara Butch, figure incontournable de la scène électro française. Une collaboration inattendue qui laisse entrevoir une relecture dansante et contemporaine des classiques de la célèbre chanteuse disparue.

Un hommage à Dalida sous le signe du disco Le mystère entourant ce nouveau projet a commencé à se dissiper lorsque Jenifer a publié plusieurs photos prises en studio aux côtés de la DJ Barbara Butch. Quelques jours plus tard, elle a confirmé travailler sur un album entièrement consacré à Dalida. Dans un message adressé à ses abonnés, la chanteuse a expliqué s’être replongée dans le répertoire de celle qu’elle décrit comme une « femme libre » et une « star légendaire ». Un hommage qu’elle réalise avec le soutien de Bruno Gigliotti, plus connu sous le nom d’Orlando, frère et fidèle gardien de l’héritage artistique de Dalida. Jenifer souligne d’ailleurs l’importance de cette collaboration, estimant qu’un tel projet ne pouvait voir le jour sans l’accord de celui qui veille depuis des décennies sur l’œuvre de l’interprète de Laissez-moi danser.