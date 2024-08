Jeux Olympiques de Paris : un Basque va courir... en espadrilles au marathon pour tous

Certains s'en servent de chausson, lui a décidé de courir 42 kilomètres avec elles. Les espadrilles de Nicolas Duplàa seront à Paris, samedi 10 août au marathon pour tous des Jeux olympiques. Un soulier fait de toile et de corde, qui dénote pour ce Basque originaire d'une petite commune, à côté de Mauléon, la capitale de l'espadrille. Au départ, il courait comme tout le monde, avec des baskets. C'est en 2018 que tout à basculé, lors du marathon de Paris. Un coureur catalan s'est présenté sur la ligne de départ en espadrilles. De retour au Pays-Basque, Nicolas est allé toquer à la porte d'un fabricant d'espadrilles, pour lui demander de créer une paire de course. Il les a étrennées sur des petites courses autour de chez lui, puis de plus grand trails, avant d'aller courir dans le désert, au marathon de Los-Angeles, de Paris...

"C'était un peu le défi du chauvin, de dire que nous aussi, on peut courir en espadrilles." Nicolas Duplàa

Courir avec des espadrilles est très compliqué et demande une grande vigilance. Il n'y a pas d'amorti, pas de confort ni de maintien. De ce fait, Nicolas court moins vite que les autres. Seule une petite mousse a été rajoutée, pour éviter les frottements avec la corde, car il court sans chaussettes. Il portera une paire aux couleurs du Pays-Basque, avec la flamme et les anneaux olympiques brodés.