JO 2024 : l’Indre et Châteauroux dans les starting-blocks !

Les yeux seront en effet rivés sur le Centre National de Tir Sportif (CNTS) de Déols, où se dérouleront les épreuves du 27 juillet au 5 août (pour les Jeux Olympiques) et du 30 août au 5 septembre (pour les Jeux Paralympiques). Mais avant cela, le département aura l’occasion de vivre au rythme des JO en accueillant la flamme olympique ! Elle sera en effet de passage dans 9 communes de l’Indre le 27 mai prochain.

Coup de projecteur

Châteauroux fait partie d’un cercle très limité de villes « hôtes » des Jeux. Il y a Papeete pour le surf, Marseille pour la voile, et bien sûr Paris pour tout le reste. « C’est un atout incroyable parce que d’abord on a déjà plusieurs hébergements qui sont complets, souligne Marc Fleuret, président du département. On a beaucoup de demandes. Évidemment sur le plan économique c’est exceptionnel ». À noter que la première médaille sera décernée à Châteauroux, puisque de tradition c’est une médaille du tir sportif qui est décernée en premier.

Athlètes, délégations, arbitres, mais aussi journalistes et supporters… il y aura du monde à Châteauroux pendant ces deux semaines de fête. Alors pour vivre l’évènement comme il se doit, la métropole prévoit d’installer une fan zone ouverte à tous. « On sera sur le parvis d’Equinoxe mais complètement métamorphosé, très coloré, avec des couleurs flashy sur tous les monuments autour, nous décrit le maire, Gil Averous. Avec une scène sur laquelle auront lieu des concerts, des démonstrations. Avec une zone ensablée style plage, et avec un city-stade où vous pourrez pratiquer aussi des épreuves ».

L’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques sera l’évènement phare de la ville en 2024. « La mission qui nous est donnée par l’Etat c’est de ne pas faire de grands évènements, parce qu’il faut privilégier le repos des forces de l’ordre qui seront très mobilisées sur les Jeux Olympiques ». Mais le maire nous avoue déjà travailler sur l’après, en 2025.