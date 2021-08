Jeux paralympiques de Tokyo 2020 : la liste des athlètes régionaux

Cette année, 138 athlètes français vont prendre part aux Jeux paralympiques qui se déroulent à Tokyo, au Japon. Parmi eux, plusieurs sont engagés en saut en longueur, comme Marie-Amélie Le Fur, notamment triple médaillée d’or olympique et détentrice du record du monde en saut en longueur (6 mètres 14 au Grand Prix de Dubaï) en février 2021. Ce seront d’ailleurs les quatrièmes et derniers Jeux paralympiques de la Vendômoise. Elle sera accompagnée en saut en longueur par Manon Genest, originaire de Châteauroux et Typhaine Soldé d’Angers, ainsi qu'Arnaud Assoumani originaire de l’Essonne chez les garçons.

On retrouvera Gloria Agblemagnon de Vierzon en lancer de poids, Gaël Geffroy de Montluçon au 1500m. Yannick Bourseaux, lui aussi montluçonnais, concourra en triathlon. Lucas Mazur originaire de Salbris (Loir-et-Cher) sera aussi de la partie en badminton mais aussi la judokate Sandrine Martinet, licenciée à Orléans. Enfin dans le Maine-et-Loire, Daniel Lelou (tir à l’arc) et Claire Supiot (natation) seront aussi au rendez-vous.

Les Jeux paralympiques de Tokyo 2020 c’est du 24 août au 5 septembre prochain.