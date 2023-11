Job de rêve : 184 000 euros pour vivre en couple pendant un an sur une île privée dans les Caraïbes, ça vous dit ?

Imaginez-vous, vivre les pieds dans le sable blanc face à une mer bleu turquoise durant un an tout en étant payé(e)... Non, ce n'est pas une blague. L'agence Fairfax and Kensington, spécialiste du recrutement de personnel de maison, vient de publier une annonce assez particulière : un milliardaire anonyme aimerait recruter un couple d’employé de maison recherchant "une opportunité passionnante sur une île privée", pendant une année. Avec cette offre d'emploi, l'homme souhaite promouvoir et développer une île des Caraïbes qu'il a récemment acquise dans l’archipel des Îles Vierges britanniques, près de Necker Island, propriété de Richard Branson.

184 000 euros pour douze mois

Si le job est bien entendu très alléchant, il y a tout de même quelques missions à réaliser. Le duo sélectionné devra poster régulièrement sur les réseaux sociaux et jouer les influenceurs de l’île pour promouvoir son attractivité. L’offre prévoit également un billet d'avion retour dans l’année, quatre semaines de vacances sur une des îles voisines, et un salaire de 160 000 livres, soit 184 000€ (environ 15 000 euros par mois pour deux). Les deux personnes recrutées devront également gérer le marketing et l'intendance de l'hôtel ainsi que les différents événements pour recevoir les tout premiers visiteurs.