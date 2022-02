Job de rêve : et si vous étiez payé.e pour dormir et tester des matelas ?

La société Emma - The Sleep Company, spécialisée dans les matelas, recherche son ou sa futur.e expert.e du sommeil en France. Sa mission ? Dormir sur les matelas Emma durant 100 jours (environ 3 mois) afin de faire un retour d’expérience en évaluant chaque produit testé. Pour ce job - plus qu’agréable avouons-le - la personne sélectionnée sera payée 1.600 par mois.







À vos candidatures !

Pour postuler, rien de plus simple. “Envoyez-nous une vidéo de présentation dans laquelle vous expliquez pourquoi vous seriez le meilleur expert du sommeil pour Emma. Créativité et originalité feront la différence, alors faites-nous rêver !”, a ainsi écrit la marque sur son compte Instagram, précisant que les candidatures devaient être transmises par mail ou via Instagram avec le hashtag #emmajobdereve.