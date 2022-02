Envie de changer de vie ? Ce job est fait pour vous. Dans le cadre du programme des fameuses « maisons à 1 euro » pour redynamiser des villages à l’abandon, Airbnb, le site de location de logements entre particuliers, est à la recherche d’un.e candidate pour vivre gratuitement dans une petite maison située dans le village de Sambuca, en Sicile (Italie), pendant une année entière. Le logement a été entièrement rénové par un architecte et est aujourd’hui aménagé pour accueillir deux adultes et deux enfants. L’heureux élu ou l’heureuse élue pourra ainsi inviter la ou les personnes de son choix lors de son séjour : un.e conjointe, des amis, la famille, etc.

TOUT QUITTER POUR PARTIR VIVRE EN ITALIE

Toutefois, la mission ne consiste pas seulement à prendre du bon temps en Italie avec des proches. Selon le site, l’hôte devra aussi recevoir des voyageurs du monde entier de passage dans le petit village italien et donc proposer le logement à la location au mois 9 mois sur 12 au tarif de son choix. Une sacrée aubaine puisque Airbnb lui permettra de conserver les revenus perçus pendant l’année, sans aucune contrepartie.

Pour postuler (ici), il faut avoir plus de 18 ans, être bilingue anglais et motivé à suivre des cours d’italien. « Les participants doivent être animés d’une passion commune pour la nature, la culture italienne et s’intéresser à la réhabilitation du village de Sambuca », précise aussi le site. Le contrat démarre le 30 juin 2022 et prendra fin en juin de l’année suivante.