Johnny Depp bientôt de retour dans la saga "Pirates des Caraïbes" ?

En 2003 sortait Pirates des Caraïbes : la malédiction du Black Pearl. Le monde y découvrait l'un des personnages les plus emblématiques de l’histoire du cinéma de divertissement : un pirate un peu détraqué mais malin, du nom de Jack Sparrow. La carrière de l’insaisissable Johnny Depp, interprète du personnage, connaissait alors un nouveau sursaut et faisait de lui l'un des comédiens les mieux payés d’Hollywood. Blacklisté de la saga depuis 2020 en raison de ses démêlés avec la justice et notamment des accusations de violences conjugales formulées par son ex femme Amber Heard, l'acteur américain pourrait prochainement faire son grand retour dans Pirates des Caraïbes.

300 millions de dollars

En effet, selon The Express, l'acteur de 59 ans serait actuellement en négociation avec Disney pour reprendre son rôle de Jack Sparrow dans le prochain volet de la saga. Johnny Depp aurait récemment reçu 300 millions de dollars de la part du géant de l'animation pour signer à nouveau chez eux.

Une source aurait déclaré à Poptopic que le studio américain espérait le retour de l'ex de Vanessa Paradis pour deux projets : "Pirates des Caraïbes 6" ainsi qu'une série dérivée pour Disney Plus, sur les débuts du capitaine sur le Black Pearl. "Le studio a déjà rédigé un brouillon pour un film sur Jack Sparrow, ils espèrent donc beaucoup que Johnny leur pardonnera et reviendra en tant que personnage emblématique", a déclaré cette même source. Comme Disney, les fans croisent les doigts !