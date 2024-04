Joker 2 : une première bande-annonce avec Joaquin Phoenix et Lady Gaga !

Après un premier volet auréolé d’un succès critique et au box-office en 2019, le deuxième film consacré au Joker, célèbre ennemi de Batman, se dévoile une bande-annonce publiée ce mercredi 10 avril. La sortie de Joker : Folie à deux est prévue le 2 octobre prochain. Contrairement au premier film, ce nouvel opus devrait prendre plus ou moins la forme d’une comédie musicale, avec de nombreuses scènes de chansons et de danses. Le réalisateur Todd Phillips est de nouveau aux commandes.

La bande-annonce, dans laquelle la musique est d’ailleurs particulièrement présente, montre le Joker (Joaquin Phoenix) rencontrer Harley Quinn (Lady Gaga) au sein de l’hôpital psychiatrique et prison d’Arkham. Le couple est également vu dansant dans les rues de Gotham. Joker : Folie à deux s’annonce particulièrement sombre, le film devrait être interdit aux moins de 17 ans non-accompagnés aux Etats-Unis, en raison de scènes de violence et de sexualité. Le premier film avait remporté deux Oscars en 2020 : meilleur acteur pour Joaquin Phoenix et meilleure musique.