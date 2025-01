« Joker : Folie à deux » en tête des nominations aux Razzie Awards, les anti-Oscars

Madame Web et Megalopolis également en lice

Autre flop parmi les films de super-héros sorti l’an dernier, Madame Web obtient six nominations (Dakota Johnson pourrait remporter un deuxième Razzie après Cinquante nuances de Grey), tout comme Borderlands (une adaptation de jeu vidéo avec l’oscarisée Cate Blanchett) et Reagan, un biopic sur l’ancien président américain. Même nombre de nominations pour Megalopolis, le dernier film du réalisateur oscarisé Francis Ford Coppola. Unfrosted : l’Epopée de la Pop-Tart, Kraven the Hunter, Argylle et The Crow sont également en lice dans plusieurs catégories.