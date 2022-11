Jouets de Noël : l’inflation bouleverse-t-elle les habitudes des consommateurs ?

Les jouets sous le sapin coûteront un peu plus cher au Père Noël, cette année. 60 millions de consommateurs chiffre la hausse à 6% en moyenne, à l’image de l’inflation globale qui touche le pays ces derniers mois. Chez Joué Club, où l’on assure que l’inflation a été limitée à 3,6%, on explique cette augmentation par « d’une part, la hausse du prix des matières premières, et d’autre part, la hausse du coût du transport puisque 60% des jouets viennent d’Asie », confie le porte-parole Franck Mathais. L’enquête de 60 millions de consommateurs révèle des disparités selon les jouets, avec des hausses importantes pour les conseils de jeux (+44%), les Lego (+15%) ou les Barbie (14%).

Des efforts sur d'autres postes de dépenses

Ces hausses changent-elles le comportement des acheteurs ? « Les achats ont démarré début novembre, un petit peu comme chaque année, et le niveau de consommation par foyer est le même que l’an dernier », indique Franck Mathais. « Aujourd’hui, les familles ont décidé de consacrer le même budget cadeaux que l’an dernier. L’essentiel des achats va se faire sur le mois de décembre mais nous n’avons pas de signes de réduction du budget d’achat. » Alors que l’inflation a fait évoluer les habitudes des consommateurs dans d’autres rayons, pourquoi les achats de Noël sont-ils épargnés ? « Les familles ont toujours décidé de privilégier le Père Noël », estime le porte-parole de Joué Club. « S’il y a des efforts à faire, ils se feront sur d’autres postes de dépenses. Il y aura toujours un arbitrage en faveur des enfants parce qu’on veut préserver leur bonheur. »

Sous le sapin, on devrait retrouver les mêmes objets que ces dernières années. « Parmi les grandes tendances, on a toujours les super-héros, Pokémon, et puis cette année Jurassic World », indique Franck Mathais. « On a aussi les jeux de société, que ce soit pour enfants, ados ou adultes, ou les jouets pour les grands (comme les jeux de constructions sophistiqués), avec 28% des achats qui sont faits par des adultes pour eux-mêmes. » Enfin, autre tendance apparue ces dernières années : le jouet fabriqué en France. « On a une demande qui s’amplifie, avec des fabricants qui font des propositions plus nombreuses », poursuit le porte-parolede Joué Club.

Pour rappel, le mois de décembre concentre 35% des achats annuels dans les magasins de jouets.