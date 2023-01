Journée de lutte contre le sexisme... qui progresse en France

une journée nationale de lutte contre le sexisme. Une journée d’autant plus importante depuis le sexisme ne recule pas en France. Au contraire, certaines de ses manifestations les plus violentes s’aggravent et les jeunes générations sont les plus touchées ! Ce mercredi 25 janvier 2023 est organisée. Une journée d’autant plus importante depuis le rapport rendu lundi 23 janvier 2023 par le Haut Conseil à l’Égalité , montrant que. Au contraire, certaines de ses manifestations les plus violentes

Des manifestations encore plus violentes de sexisme

Parmi les exemples flagrants : plus d’une Française sur 3 dit avoir déjà vécu un rapport sexuel sous la contrainte. La moitié d'entre elles renoncent à sortir ou faire des activités seules ou à s’habiller comme elles le souhaitent. 8 sur 10 ont peur de rentrer seules chez elles le soir.

Parmi les comportements de jeunes, en lien avec les nouveaux moyens de communication, on peut aussi citer la multiplication de raids masculinistes. Ces usages ont souvent lieu via les réseaux sociaux.

"La mobilisation permettra d' éradiquer le phénomène"

Plus de 5 ans après le mouvement #MeToo, ce manque de sensibilisation des Français peut étonner. Mais cela ne surprend pas Yseline Fourtic-Dutarde, co-présidente de l’association Ensemble contre le Sexisme :