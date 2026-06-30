Journée de solidarité : l'argent devait-il servir à climatiser les Ehpad ?

À chaque épisode de canicule, la même polémique refait surface. Alors que les températures grimpent partout en France, de nombreux internautes s'interrogent sur l'utilisation des sommes issues de la journée de solidarité.

Depuis sa mise en place, plus de 36 milliards d'euros ont été collectés. Pourtant, certains établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) ne sont toujours pas entièrement climatisés. De quoi alimenter une question : cet argent aurait-il dû financer l'installation de climatiseurs ?

En réalité, la journée de solidarité n'a jamais eu cet objectif. Créée par la loi du 30 juin 2004, dans le sillage de la canicule meurtrière de 2003, elle vise à financer la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Concrètement, les recettes sont versées à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), qui redistribue ensuite ces financements.

Cet argent permet notamment de soutenir les Ehpad, les services d'aide et d'accompagnement à domicile, ainsi que des prestations comme l'Allocation personnalisée d'autonomie (APA). Il finance également une partie des moyens humains nécessaires à l'accompagnement des personnes âgées et handicapées.

En revanche, aucun texte de loi n'impose que les recettes de la journée de solidarité soient affectées à l'installation de systèmes de climatisation dans les établissements.

Quelques mois après la création de cette journée de solidarité, un décret est bien venu renforcer les obligations des Ehpad face aux fortes chaleurs. Depuis 2004, ils doivent disposer d'au moins une pièce rafraîchie permettant d'accueillir les résidents lors des épisodes de canicule. Le texte n'impose toutefois pas la climatisation de l'ensemble du bâtiment, ni ne précise que ces aménagements doivent être financés grâce aux recettes de la journée de solidarité.

En clair, il existe bien un lien entre la journée de solidarité et les Ehpad, puisque ces établissements bénéficient des financements consacrés à la perte d'autonomie. Mais ce lien est indirect. Juridiquement, les milliards d'euros collectés n'ont jamais été fléchés vers l'installation de climatiseurs. La réglementation impose une obligation de protection contre les fortes chaleurs, sans prévoir de financement spécifique par la journée de solidarité.