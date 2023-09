Pour la 2ème année consécutive, le dépôt SNCF de Vierzon ouvre ses portes au public, avec cette année un programme d’animations densifié. Rendez-vous les 16 et 17 septembre, pour découvrir notamment une exposition de trains anciens, et notamment d’une locomotive à vapeur. « Il y aura toute l’histoire du rail qui sera condensée sur quelques voies dans le dépôt de Vierzon, précise Antoine Cognet, vice-président du CFTST. Et on proposera aux plus curieux de prendre le manche d’un train et de le conduire pour de vrai, parce qu’on organise des baptêmes du rail ».

Autorail Picasso

Tout le weekend, des balades en autorail seront également proposées, entre Bourges et Vierzon. Un vieil autorail dit « Picasso » fera la navette via Foëcy, Mehun-sur-Yèvre et Marmagne. « C’est un autorail que les plus anciens ont beaucoup connu, car il a sillonné toute la France des années 50 aux années 80. Et aujourd’hui, il n’y en a plus qu’un seul qui roule en France, et c’est celui-ci qui sera à Vierzon pour les Journées du Patrimoine », évoque Antoine Cognet.

Sa forme caractéristique mérite par ailleurs le coup d’œil, avec la cabine du conducteur sur le toit, et sa vue « panoramique » à l’avant. Les visiteurs pourront le prendre tout le weekend, grâce au pass "Cher Patrimoine". À noter que le samedi soir, la balade entre Vierzon et Bourges se fera non pas en autorail, mais en train à vapeur.

Visite du poste d’aiguillage

Enfin troisième temps fort de ce weekend, la visite guidée du poste d’aiguillage de Vierzon ! Pour la première fois, le poste 5 ouvre ses portes au public. Les visites se feront néanmoins en petit nombre. Les heureux inscrits pourront découvrir comment fonctionne un poste d’aiguillage.

À noter également que des ateliers de sensibilisation sur la sécurité ferroviaire notamment seront animés lors de ce weekend, au dépôt de Vierzon.

Informations et inscriptions sur le site de l’évènement.