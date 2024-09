Journées européennes du patrimoine 2024 : le programme à Blois et ses environs

Comme chaque année, l’événement est l’occasion de découvrir le patrimoine dans ses formes les plus diverses : des édifices religieux, des bâtiments administratifs, militaires ou judiciaires, des lieux de commémoration, des sites industriels ou des ateliers d’artisans. Beaucoup de demeures privées ouvrent également leurs portes à cette occasion.

A Blois, vous pourrez pendant ce week-end découvrir le Gouffre, cet ancien réservoir des eaux de la ville. Autrefois, il alimentait toutes les fontaines. Aujourd'hui, seule la fontaine Saint-Jacques est encore alimentée par l'eau du Gouffre.

Vous pourrez aussi visiter par exemple La Fondation du doute. Sur près de 1 500 m², 50 artistes, 300 œuvres sont rassemblées par Ben, Gino Di Maggio, avec la collaboration de la Fondation Mudima de Milan, de Catarina Gualco et de nombreux artistes. Ce nouveau site est à la fois un lieu vivant, un réservoir d’idées avec le Centre Mondial du Questionnement, un espace d’expression, d’interrogation sur l’art, ses limites ou ses frontières. La Fondation du doute est un lieu d’apprentissage ; implantée au sein d’un pôle d’enseignement artistique, elle ouvre de nouvelles perspectives de recherches, une pédagogie de l’écoute, de l’échange, de l’action.

Des hôtels particuliers seront aussi à découvrir pendant ces deux jours. C’est le cas de l’Hôtel d'Alluye, bâti entre 1500 et 1508. Cour intérieure à galerie et médaillons, grande salle et cheminée du XVIe siècle. Il présente un type précoce d'agencement et de décor influencé par la Renaissance italienne.

L’Hôtel Sardini, a lui été édifié sous le règne de Louis XII. Galerie, cheminée du XVIIe siècle, oratoire de la fin du XVe siècle. Décor caractéristique de la première Renaissance. C'est le parfait exemple de l'hôtel particulier du règne de Louis XII, dont le porc-épic orne l'entrée. Les piliers ornés de motifs italianisants s'inspirent directement du château.

Ces JEP seront pourquoi pas aussi l’occasion de découvrir les Jardins Familiaux groupe Abbé Lemire et Jean Rebours. L’association propose 400 parcelles à cultiver. Des parcelles que vous pourrez donc arpenter pendant le week-end.

A l’occasion des JEP, le domaine de Chaumont-sur-Loire accueille la 6e édition de vente de plantes de collections, botaniques et horticoles ce samedi. Cette fête des plantes originale vous permettra de retrouver les plantes phares du festival international des jardins sur les stands des exposants.

Le château de Chambord fera lui plaisir à une poignée de privilégiés avec l’ouverture exceptionnelle de la tour-lanterne qui culmine à 56 mètres de hauteur. Du haut de sa terrasse intermédiaire, vous profiterez d’un point de vue unique sur les toitures du château. Accès toutes les 20 à 30 minutes par petits groupes de 19 personnes.

A Vendôme, vous pourrez exceptionnellement accéder à la Porte Saint-Georges et à la salle des mariages. Ancienne porte médiévale au sud des fortifications, décor Renaissance du XVIe siècle. Restaurée au XIXe siècle, elle brûle en 1940 à la suite d'un bombardement et fut restaurée de 1954 à 1959.

L’Hôtel de la Sous-Préfecture sera aussi visitable. La visite commentée de cet ancien hôtel particulier sera assurée par un guide-conférencier.

Tour de l'Islette. Tour XIIIe-XVe siècles, témoignage des anciennes fortifications. Accueil par un guide-conférencier.

A Romorantin, vous pourrez découvrir la Pagode de l'Hôtel de ville. Bâtiments ayant été construits par la famille Normant, des drapiers industriels de 1800 à 1969. Vous sera proposé un parcours commenté sur les traces des Normant.

Conservée après la fermeture de l'usine Normant, puis de la firme Matra, le bâtiment des métiers à tisser et la porte des Béliers ont été rachetés par la ville de Romorantin. Un vaste projet de réhabilitation du site est en cours. La réouverture en octobre 2016 du bâtiment des métiers à tisser en est une étape. Baptisé aujourd'hui La Fabrique, il accueille des manifestations culturelles ainsi qu'une exposition permanente de briques et de céramiques architecturale baptisée Céra'brique. Les objets exposés sont issus de la collection de Michel Pasquier. La visite sera libre.

La liste n’est pas exhaustive, le programme complet est à retrouver sur le site du ministère de la Culture.