Journées Européennes du Patrimoine 2024 : le programme à Mâcon et ses environs

La 41e édition des Journées Européennes du Patrimoine aura lieu les 21 et 22 septembre prochains. L’occasion de découvrir ou redécouvrir de nombreux sites du département, dont certains ouvrent leurs portes uniquement ce week-end. Le thème de cette année 2024 ? « Patrimoine des itinéraires, des réseaux et des connexions, et patrimoine maritime ».

Voici quelques idées d’animations à Mâcon et ses environs. La liste est non-exhaustive. Tout le programme est à retrouver ici.

A Mâcon : Cité des Climats et vins de Bourgogne. Le lieu vous donne rendez-vous pour un week-end exceptionnel : découvrez la cité dédiée à la culture et à l’histoire des vins de Bourgogne grâce à une programmation inédite. Vous pourrez accéder au sommet du pressoir pour profiter d'une vue exceptionnelle sur la Saône.

Amphithéâtre Henri Guillemins : vous seront présentés les premiers résultats de la fouille archéologique à Mâcon, rue des Épinoches. Si vous êtes curieux d’histoire et d’archéologie, plongez dans un pan méconnu de l’histoire de la ville à travers une conférence et une présentation d’objets gallo-romains remarquables découverts sur le site.

Maison des Saints-Anges : Maison des Saints Anges ouvrira ses portes pour des visites guidées samedi et dimanche. Située entre le tribunal et la préfecture, elle occupe tout un îlot dans le centre historique de Mâcon. La dernière communauté religieuse active y est installée depuis 1844.

Hôtel de la Préfecture : À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez les salons de réception, les peintures et le mobilier du bâtiment.

Château de Beaulieu : Une ouverture exceptionnelle est prévue à l'occasion des Journées européennes du patrimoine : vous visiterez les extérieurs avec les propriétaires et profitez d'une présentation de son histoire, de sa construction à nos jours.

A Chalon-sur-Saône : le service Animation du Patrimoine vous propose de découvrir le donjon de l’ancienne prison située dans une cave voûtée. Celle-ci constituait la base du donjon médiéval à l'époque des ducs de Bourgogne, et fut utilisée dans les différentes formes que prit la prison du XVIe au XIXe siècle. Le lieu a depuis été transformé en salle de spectacle.