Journées Européennes du Patrimoine 2024 : le programme à Moulins et ses environs

La 41e édition des Journées Européennes du Patrimoine aura lieu les 21 et 22 septembre prochains. L’occasion de découvrir ou redécouvrir de nombreux sites du département, dont certains ouvrent leurs portes uniquement ce week-end. Le thème de cette année 2024 ? « Patrimoine des itinéraires, des réseaux et des connexions, et patrimoine maritime ».

Voici quelques idées d’animations à Moulins et ses environs. La liste est non-exhaustive. Tout le programme est à retrouver ici.

- A Moulins : le Centre National du Costume et de la Scène vous propose de venir visiter ses différents espaces : Planète(s) Decouflé, La Collection Noureev et La Scène. Démonstration et exposition de travaux d’étudiants en filière des métiers du spectacle.

Hôtel préfectoral : le samedi, visite commentée du jardin, de l’hôtel et du bureau de la Préfète, en sa présence, suivie d’une visite libre des expositions.

Tribunal de Moulins : le Tribunal ouvre ses portes samedi pour faire découvrir au public les différents métiers de la justice et leurs partenaires. Des démonstrations des forces de l’ordre et des reconstitutions de procès auront lieux.

Caves Bertine : Dans ces caves du XIIIᵉ siècle, où vous découvrirez un magnifique espace et un étonnant décor, un lieu qui garde encore beaucoup de mystères. Laissez-vous guider dans les couloirs du temps par un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire !

- Château de Peufeilhoux : De nombreux spectacles et concerts variés rythmeront la journée du dimanche qui se terminera par un feu d'artifice de 30 minutes.

- Château de Clusors : La famille Thieulin vous ouvrira l'extérieur du château, et sera heureuse de vous faire partager son histoire et ses bâtiments. A cette occasion, vous pourrez admirer le vieux domaine, la maison aux arcades, le pigeonnier et l'environnement de cet édifice qui faisait parti des défenses Est du château de Bourbon l'Archambault.

- A Montluçon : Visite le dimanche de la plus grande école de formation initiale de sous-officiers de gendarmerie en termes d'infrastructures et d'effectifs.

La Rotonde : L'AAATV vous invite à vivre l'histoire ferroviaire de Montluçon à travers expositions, démonstrations et initiations sur le site de la rotonde. Exposition des matériels ferroviaires préservés.