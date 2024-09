Journées Européennes du Patrimoine 2024 : le programme à Orléans et ses environs

Les Journées Européennes du Patrimoine reviennent ces 21 et 22 septembre pour une 41ème édition. L’occasion de découvrir ou redécouvrir de nombreux sites du département, dont certains ouvrent leurs portes uniquement ce week-end. Pour cette année 2024, le thème retenu est « patrimoine des itinéraires, des réseaux et des connexions, et patrimoine maritime ».

Voici quelques idées d’animations à Orléans et ses environs. La liste est non-exhaustive. Tout le programme est à retrouver sur journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr.

Orléans :

-Visites guidées de la préfecture du Loiret : samedi 21 septembre à 10h, 11h, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30. Sur réservation au

-Visites guidées de la Chambre régionale des comptes – Hôtel Pommeret : samedi 21 septembre à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h. Sur réservation au 02.38.81.40.38.

-Visite de la terrasse des Galeries Lafayette avec vue panoramique sur la ville : samedi 21 septembre de 11h à 19h.

-Visites guidées de la grande mosquée d’Orléans-la Source : samedi 21 septembre de 9h30 à 18h30.

-Visites guidées du nouveau bâtiment et découverte du service des archives départementales : samedi 21 septembre et dimanche 22 septembre de 13h30 à 19h30. Réservation conseillée au 02.36.99.25.00

-Visite d’une cabine de conduite d’un train à la gare SNCF d’Orléans : samedi 21 septembre de 9h45 à 12h30 et de 13h30 à 18h.

Chécy :

Portes ouvertes des ateliers de Jehanne, qui fabriquent des costumes médiévaux : samedi 21 septembre et dimanche 22 septembre de 14h à 18h.

La Chapelle Saint Mesmin :

Visites guidées de l’Hôtel de ville : dimanche 22 septembre de 14h à 17h toutes les 30 minutes. Réservations sur https://ville-lachapellesaintmesmin.mapado.com/

Ingrannes :

Visite libre de l’Arboretum des Grandes Bruyères : samedi 21 et dimanche 22 septembre. Tarif unique à 5 euros.

Meung sur Loire :

Visite libre de l’Arboretum d’Ilex : samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h à 18h. 6 euros l’entrée adulte, gratuit pour les moins de 18 ans.

Visite libre des jardins de Roquelin : samedi 21 septembre de 10h à 18h. 5 euros l’entrée adulte, gratuit pour les moins de 18 ans.

Visites guidées et libres du château de Meung-sur-Loire : samedi 21 septembre et dimanche 22 septembre à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h. Sans réservation, dans la limite des places disponibles. 10 euros l’entrée adulte, 8 euros 50 pour les 4-15 ans.

Montargis :

Visite guidée du musée de l’amitié franco-chinoise : samedi 21 septembre à 15h et 17h, dimanche 22 septembre à 11h, 15h et 17h.

Découverte du palais de justice de Montargis et ses métiers : samedi 21 septembre de 14h à 17h. Places limitée, inscription avant le 15 septembre à sec.p.tj-montargis@justice.fr.