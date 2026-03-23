Julien Doré annule sa tournée aux États-Unis à cause d'un problème de visa
Publié : 23 mars 2026 à 8h01 par Elodie Quesnel
Grosse déception pour Julien Doré. Faute de visas, son équipe technique ne peut pas partir avec lui aux États-Unis pour sa tournée américaine. Les dates ont dû être annulées.
"Dégoûté". C’est un coup dur pour Julien Doré, qui avait annoncé il y a quelques mois une tournée en Amérique. Il est contraint d’annuler cinq dates, celles qui devaient se dérouler aux États-Unis.
En cause : un problème administratif. L’équipe technique n’a pas reçu à temps les visas de travail qui lui permettraient d’entrer sur le territoire : "La non-obtention des visas de travail pour nos équipes de tournée sur le sol américain nous contraint malheureusement à l’annulation des dates", a écrit Arachnée Productions, la société qui organise les concerts de l’artiste dans une story publiée sur Instagram. "Malgré l’anticipation et les démarches engagées par nos équipes, cela nous impose aujourd’hui cette décision indépendante de notre volonté."
Julien Doré foulera bien le territoire nord américain
Les nombreux spectateurs qui avaient pris leur billet seront automatiquement remboursés. Mais Julien Doré s’envolera bien pour l’Amérique du Nord. Les concerts à Montréal et au Québec sont bien maintenus.
En attendant, le chanteur termine sa tournée en France, qui a compté plus de 120 dates et plus d’un million de spectateurs.