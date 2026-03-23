Julien Doré annule sa tournée aux États-Unis à cause d'un problème de visa

"Dégoûté". C’est un coup dur pour Julien Doré, qui avait annoncé il y a quelques mois une tournée en Amérique. Il est contraint d’annuler cinq dates, celles qui devaient se dérouler aux États-Unis.

En cause : un problème administratif. L’équipe technique n’a pas reçu à temps les visas de travail qui lui permettraient d’entrer sur le territoire : "La non-obtention des visas de travail pour nos équipes de tournée sur le sol américain nous contraint malheureusement à l’annulation des dates", a écrit Arachnée Productions, la société qui organise les concerts de l’artiste dans une story publiée sur Instagram. "Malgré l’anticipation et les démarches engagées par nos équipes, cela nous impose aujourd’hui cette décision indépendante de notre volonté."