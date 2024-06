"Papa revient comme en 2007 avé la barrette", c'est avec cette phrase que Julien Doré a annoncé son grand retour. Il est habitué à nous surprendre, autant par son look, que par son univers à la limite de l'abstrait, le gagnant de la saison 5 de la Nouvelle Star, va signer son grand retour, tout en imposture. Car oui, pour son sixième album studio, il a décidé de faire des reprises. Allant du rappeur marseillais Naps, avec "La Kiffance", jusqu'à Axelle Red pour "Sensualité" en passant par "Femme Like U" de K Maro, le gardois a encore décider de nous surprendre. Le titre de cet album l'est tout autant : "Imposteur".