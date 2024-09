INTERVIEW. Julien Doré dévoile sa reprise des L5

Un retour aux origines. C’est le choix audacieux que fait Julien Doré avec la sortie imminente de son album Imposteur le 8 novembre. Cet album, entièrement consacré aux reprises, comptera 17 morceaux et 6 chansons bonus. Deux singles sont déjà disponibles : « Pourvu qu’elles soient douces », reprise de Mylène Farmer, et le dernier en date, « Toutes les femmes de ta vie », des L5.

Rédaction : Tu sors donc bientôt cet album Imposteur. Comment ne pas passer pour un imposteur quand on fait un album de reprises ?

Julien Doré : C’est surtout les souvenirs, ceux d’il y a 17 ans, de ma naissance, entre guillemets, artistique et médiatique à la Nouvelle Star. C’est une époque où je suis apparu sans trop savoir pourquoi ni comment. Mon rôle de candidat dans l’émission, à l’époque, c’était de reprendre des chansons des autres et d’essayer d’exister un petit peu par moi-même. 17 ans après, j’avais vraiment envie de me lancer dans ce projet. Ça faisait pas mal d’années que je mettais de côté des petites reprises, des essais que je faisais au piano ou à la guitare. Je me suis dit que c’était le moment, et j’avais trop envie de revisiter des titres qui m’ont marqué, de mon enfance jusqu’à aujourd’hui, et d’en faire un disque tout aussi soigné que pour mes propres chansons.

Rédaction : Et ça marche ! C’est vrai que nous sommes des fans de la première heure, depuis 2007 et la Nouvelle Star. Tu étais un précurseur avec ces reprises personnelles. Aujourd’hui, on retrouve souvent des reprises très personnelles dans ce genre de programmes. Est-ce que tu as l’impression d’être copié ?

JD : Non, pas du tout. Et j’ai envie de dire tant mieux ! En fait, ce sont des émissions de télé qui sont de gros programmes. Donc c’est vrai que pour exister en tant que candidat, déjà, le mot « candidat » est lourd à porter. Si l’audace, même si à l’époque je ne pensais pas que c’était de l’audace, de transformer un peu les arrangements et d’essayer de faire à ma façon a permis, dans les années qui ont suivi, à des jeunes artistes de faire à leur manière les chansons des autres, je suis ravi et très heureux que cela ait pu déclencher ça.

Rédaction : Et justement, tu sors ta version de « Toutes les femmes de ta vie » des L5. Nous avons aussi entendu ta reprise de Mylène Farmer. Es-tu vraiment fan de ces artistes ou est-ce que ce sont des chansons qui t’intéressent musicalement ?

JD : Les chansons que j’ai sélectionnées pour l’album, donc 17 plus 6 bonus, ont toutes un point d’ancrage avec ma vie. Que ce soit un souvenir d’enfance, d’adolescence, ou un artiste ou un groupe qui m’a donné envie de faire de la musique, de jouer d’un instrument. Parfois, c’est aussi lié à des histoires personnelles. Par exemple, je reprends « Les Yeux de la mama » de Kendji. J’ai perdu ma maman il y a deux ans, et c’est vrai que c’est une chanson que j’ai beaucoup écoutée. C’est donc un mélange de souvenirs et d’intimités. Nous avons travaillé en studio, et franchement, nous avons bossé sur 150 à 200 chansons avant que je ne choisisse 17 titres, plus 6 bonus. Ce sont aussi des chansons que j’aimais, que j’ai écoutées, parfois même que j’ai achetées en single à l’époque. Pour « Toutes les femmes de ta vie », je me souviens être allé l’acheter à l’Intermarché aux portes de la mer à Lunel. Elles sont présentes dans le clip qui est sorti, et ça a été génial de pouvoir les rencontrer et de tourner avec elles pendant une journée. Nous avons filmé dans les Cévennes, au soleil, c’était incroyable.

L’album de Julien Doré, Imposteur, sortira le 8 novembre. Julien Doré sera d’ailleurs en concert un peu partout en France. La billetterie est disponible ICI.