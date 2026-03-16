Julien Doré évoque une pause après sa tournée triomphale

Le succès est au rendez-vous pour Julien Doré. Sa tournée actuelle rassemble plus d’un million de spectateurs et confirme la popularité intacte de l’artiste auprès du public français. Pourtant, malgré ce triomphe, le chanteur envisage déjà de prendre du recul une fois la tournée terminée.

Après plus de 120 dates sur les routes, l’interprète de Nous poursuit encore son tour de chant jusqu’au printemps 2026. Deux derniers concerts en France ont récemment été ajoutés avant une série de prestations à l’étranger, notamment aux États-Unis, ainsi que plusieurs passages dans des festivals durant l’été.

Mais ce rythme intense pousse l’artiste à réfléchir à la suite de sa carrière. Dans une interview accordée au magazine Ciné Télé Revue, Julien Doré confie ressentir le besoin de ralentir après cette longue période passée sur scène.

Julien Doré envisage une pause après la tournée

Selon le chanteur, la fin de la tournée marquera probablement une période de retrait. Il explique vouloir retrouver le calme et prendre le temps de réfléchir à ses prochains projets.

Julien Doré indique notamment ressentir le besoin de « replonger dans le silence » et de retrouver un moment d’observation et de création. Une phase qu’il considère essentielle pour nourrir l’écriture de futures chansons… si un nouveau projet devait voir le jour.

Pour l’instant, aucune suite musicale n’est annoncée. L’artiste affirme qu’il n’a « strictement rien » prévu après la fin de sa tournée.

Dans de précédentes déclarations, Julien Doré évoquait déjà la possibilité de lever le pied afin de profiter davantage de sa vie personnelle, notamment pour passer du temps avec son fils. À 43 ans, le chanteur assure vouloir trouver un équilibre entre sa carrière et sa famille.

L’artiste tient toutefois à nuancer certaines interprétations médiatiques. Il rappelle que réfléchir à un éventuel retrait ne signifie pas qu’il prévoit d’arrêter la musique immédiatement.

À plus long terme, Julien Doré imagine plutôt continuer à évoluer dans l’univers musical d’une manière différente. Il évoque notamment l’idée d’accompagner de jeunes artistes, un projet qu’il envisage davantage pour les années à venir.

En attendant, la tournée se poursuit et le public pourra encore retrouver Julien Doré sur scène durant plusieurs mois.