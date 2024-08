Julien Doré reprend « Pourvu qu’elles soient douces » et dévoile un clip original !

Julien Doré reprend son look de la Nouvelle Star.

Julien Doré est retour ! Le chanteur révélé par le télécrochet Nouvelle Star a dévoilé ce mercredi 28 août le premier titre d’un nouvel album, Imposteur, qui sortira le 8 novembre. Il s’agira d’un album de reprises, qui s’ouvrira avec un piano-voix de « Pourvu qu’elles soient douces », de Mylène Farmer. Pour la vidéo, l’artiste de 42 ans a fait appel à Brice VDH, avec qui il avait remporté une Victoire de la musique du meilleur clip en 2021 pour « Nous », et que l’on retrouve aussi à la réalisation de clips d’Angèle, Roméo Elvis ou encore Clara Luciani.

La cause animale à l'honneur

La vidéo fait écho aux débuts du chanteur, puisqu’il y reprend notamment son look de l’époque, avec une barrette dans les cheveux. Comme dans l’émission de M6, les spectateurs sont invités à soutenir l’artiste par SMS, en envoyant IMPOSTEUR au 92.003. Le numéro fonctionne réellement puisque Julien Doré vous répondra en proposant de faire un don à la SPA. L’artiste de 42 ans est en effet un grand défenseur de la cause l’animal. L’an dernier, ses deux chiens Simone et Jean-Marc (qui ont leur propre compte instagram), avaient prêté leur image pour une marque de croquette. Le chanteur avait reversé l’argent de cette initiative, 60.000 euros, à l’association.

Quelles reprises retrouvera-t-on dans le futur album de Julien Doré ? « Un homme heureux » de William Sheller, « Sarà perchè ti amo » de Ricchi et Poveri, « Paroles Paroles » de Dalida, « La Kiffance » de Naps ou « Les démons de minuits » d’Images devraient figurer sur cet opus très éclectique auquel participeront Francis Cabrel, Hélène Ségara et même Sharon Stone. Le chanteur devrait également proposer une reprise de « Moi… Lolita », titre qui l’avait révélé au grand public lors de la Nouvelle Star. De quoi, sans mauvais jeu de mots capillaire, boucler la boucle !