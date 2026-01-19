Julien Lieb dévoile son duo avec Laura Pausini

Aprsè un duo avec Soprano, voilà que Julien Lieb dévoile une chanson avec une chanteuse internationale. L'ex-finaliste de la Star Academy s'est associé avec l'artiste italienne Laura Pausini pour le titre La dernière chanson (Due Vite).

Une réinterprétation d'un titre de l'Eurovision 2023

La Dernière Chanson vous paraîtra peut-être familière, et c’est bien normal ! Julien Lieb et Laura Pausini ont en effet décidé de réinterpréter le morceau présenté par Marco Mengoni à l’Eurovision 2023. L’artiste italien avait alors décroché la quatrième place du concours de chant européen.

C’est dans une publication sur les réseaux sociaux que la chanteuse italienne a expliqué la naissance de ce duo inattendu." J’ai tout de suite pensé que c’était une chanson incroyable et intemporelle." Laura Pausini découvre aussi à ce moment là l'univers de Julien Lieb. "Je l’ai contacté et nous nous sommes promis de collaborer un jour. Quand j’ai appris que Julien était aussi fan de la musique de Marco, c’était une évidence."

Les deux artistes décident de réinterpréter la chanson originale pour faire de ce morceau une complainte amoureuse. Le clip est désormais disponible.