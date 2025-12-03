Julien Lieb se lance un nouveau défi

C’est une nouvelle aventure qui attend Julien Lieb en 2026. Après les primes de la Star Academy en 2023, place au parquet de Danse avec les stars pour la 15e saison de l’émission de TF1.

Julien Lieb aura pour concurrente Laure Manaudou et Stéphane Bern

Et si la coupe de cette 15e saison de DALS revenait encore à un ancien candidat de la Star Academy ? Lors de la dernière saison, c’est Lenie qui avait soulevé le trophée avec son danseur Jordan Mouillerac.

Julien Lieb a donc décidé de se lancer ce nouveau défi alors qu’il vient de débuter sa carrière solo avec son premier album studio Naufragé, qui comprend entre autres les titres Le jeu, Autrement ou encore Cœur à terre. Sur ce dernier titre, il venait d'ailleurs de dévoiler un clip très touchant.

L’artiste va devoir aménager son planning puisqu’il entamera sa tournée le 5 février 2026. Il sait déjà qui sera sa première concurrente. Face aux rumeurs qui commençaient à éclore, TF1 a décidé de prendre les devants en dévoilant, au compte-gouttes, les premiers noms : Laure Manaudou et Stéphane Bern ont été officialisés. L’ex-nageuse, championne olympique, pourra recevoir les conseils de son frère Florent, qui avait participé à la saison 14.